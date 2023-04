Ucraina, von der Leyen a Xi: “Serve pace giusta”

(Adnkronos) – Per l’Ucraina “vogliamo che sia ripristinata una pace giusta” e per questo “occorre che la Russia metta fine all’invasione e ritiri le sue truppe” dal territorio ucraino. I principi della “sovranità” e della “integrità territoriale sono previsti dallo statuto della Nazioni Unite, che entrambi sosteniamo appieno”. A sottolinearlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a Pechino al tavolo del summit a tre con il presidente cinese Xi Jinping e con il presidente francese Emmanuel Macron, il cui inizio è stato trasmesso dai servizi audiovisivi dell’Ue. “Vengo qui per discutere con lei di persona, presidente Xi. Non vedo l’ora di discutere di questi temi insieme con il presidente Macron e di come affrontare al meglio le sfide che abbiamo davanti”, ha sottolineato. “Ci aspettiamo – ha poi aggiunto – che la Cina non dia armi alla Russia”.

L’Unione europea e la Repubblica popolare cinese sono “grandi partner commerciali: l’Ue è il maggior mercato di esportazione per la Cina, mentre la Cina è il nostro terzo mercato. Mentre dobbiamo affrontare alcuni squilibri nei nostri rapporti economici, la Cina e l’Ue devono cooperare strettamente sulle sfide globali più urgenti: cambiamento climatico, minacce nucleari, salute, stabilità finanziaria e altre”, ha sottolineato von der Leyen aggiungendo: “Il nostro futuro dipende da questo, come grandi economie sullo scenario globale la Cina e l’Ue hanno entrambe la responsabilità di sostenere e di migliorare l’ordine internazionale basato sulle regole, sulla base dello statuto dell’Onu”.