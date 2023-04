L’importanza di un monitoraggio preventivo per evitare il dolore articolare

(Adnkronos) – Per i pazienti emofiliaci prevenzione e profilassi già in giovanissima età sono fondamentali. Per Michele Vecchio, Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa dell’Università degli Studi di Catania, trattare precocemente con la corretta terapia e vigilare consente di ottenere migliori risultati a lungo termine riducendo il dolore cronico muscolo-scheletrico e le limitazioni funzionali. Infusioni regolari riducono il numero di sanguinamenti ed in particolare quelli spontanei e articolari.