Stormy Daniels: “Trump non merita la prigione per i soldi che mi ha dato”

(Adnkronos) – Per Stormy Daniels, Donald Trump non merita di andare in prigione per il pagamento che i soldi che le ha dato. “Non credo che i suoi crimini contro di me meritino la prigione”, ha detto l’attrice di film per adulti al programma televisivo su YouTube ‘Piers Morgan Uncensored’ nella sua prima intervista dopo l’udienza.

L’avvocato di Trump ha pagato 130.000 dollari alla Daniels prima delle elezioni del 2016 per comprare il suo silenzio, perché non rivelasse la relazione avuta con il futuro presidente americano. I pubblici ministeri affermano che il modo in cui l’avvocato è stato successivamente rimborsato da Trump mentre era presidente equivaleva a frode fiscale, perché la causale dei pagamenti era quella per spese legali.