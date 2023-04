(Adnkronos) – Cinque persone di uno stesso nucleo familiare sono rimaste ustionate a Tortorici, nel messinese, per lo scoppio di una bombola mentre si stavano preparando i dolci pasquali. Due minori di 12 e 15 anni sono ricoverati tra Catania e Palermo. L’incidente domestico si è verificato nella serata di ieri in un’abitazione in una zona di montagna. Nell’esplosione è rimasta ferita in modo grave anche una donna di 66 anni.