Lazio, il video-messaggio dopo polemiche su match con Juve

(Adnkronos) – La Lazio risponde con un video alle polemiche, quasi esclusivamente social, legate al match vinto dai biancocelesti per 2-1 contro la Juventus. I tifosi bianconeri, in particolare su Twitter, hanno contestato il primo gol della Lazio, viziato da una spinta di Milinkovic Savic ai danni di Alex Sandro. L’episodio non è stato sanzionato dall’arbitro Di Bello e non c’è stato intervento del Var. Nel finale, sotto i riflettori un contatto tra Milinkovic Savic e Chiesa nell’area capitolina. Alla fine del match, il tecnico biancoceleste Sarri ha sintetizzato: “Dalla panchina poteva sembra fallo di Milinkovic Savic, ma la Juve avrebbe dovuto finire in 9 per le espulsioni di Locatelli e Cuadrado”. Dall’altra parte Landucci, da solo in panchina per l’assenza dell’influenzato Allegri, ha dribblato ogni discussione evitando di commentare episodi arbitrali. Dalla Juve, quindi, sostanzialmente nessuna polemica.

Oggi, su Twitter, la Lazio sente il bisogno di prendere posizione con un video che raccoglierebbe una serie di episodi dubbi che documenterebbero falli e irregolarità attribuibili ai giocatori della Juve. “Il giorno dopo se ne dicono tante. Noi preferiamo rivederle. Buona Pasqua!”, il messaggio della società capitolina.