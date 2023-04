Maestra sospesa, Turano: “La prendo come consulente, ecco perché” – Video

(Adnkronos) – “La maestra sospesa per le preghiere in classe? La prenderò come consulente”. E’ quanto ha detto in un video sui social l’assessore all’Istruzione della Regione Siciliana Mimmo Turano, intervenendo sul caso dell’insegnante dell’oristanese. “E’ incredibile quanto succede in Italia – aggiunge – la maestra che conosce Matteo Messina Denaro viene sospesa per dieci giorni e un’altra insegnante, e voglio precisare non conosco la vicenda, perché ha fatto recitare le preghiere in classe viene sospesa per 20 giorni”.