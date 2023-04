Ucraina, gli auguri di Pasqua di Zelensky: “Combattiamo per mondo libero”

(Adnkronos) – “Auguri sinceri agli ucraini e a tutti i cristiani che oggi festeggiano la Pasqua. E a coloro che sono in prima linea e in diverse nostre città e borghi”. Lo ha scritto su Facebook il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, rivolgendosi anche ai “fratelli polacchi, lituani, lettoni, estoni. I nostri veri amici e alleati negli Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Italia, Francia, Canada. A Praga e Bratislava, Lubiana e Zagabria, Vienna e Bucarest, Madrid e Lisbona, Amsterdam, Copenaghen e Bruxelles. Milioni di persone in Svezia, Finlandia, Norvegia. A tutti coloro che oggi festeggiano la Pasqua in Europa, America Latina, Africa, Asia e Australia”.

“Questo è il mondo moderno – aggiunge Zelensky – Un mondo che desidera vivere libero. Un mondo dove si valorizza la vita, il rispetto e l’uguaglianza di ogni persona. L’Ucraina è di guardia a questo mondo di oggi. Combatte per la sua terra e lotta per i suoi valori. Due giorni fa, ho condiviso un ‘iftar’ con i musulmani ucraini. Presto farò gli auguri di Pasqua anche agli ebrei ucraini. Ed esattamente tra una settimana a tutti coloro che quest’anno festeggiano la Pasqua 16 aprile”.

“Potremmo avere religioni diverse ma crediamo nella libertà allo stesso modo. Potremmo avere tradizioni diverse, ma ce n’è una comune per tutti: è la protezione della terra nativa. Celebriamo festività in date diverse, ma una sarà l’unica per tutti: per l’Ucraina e per tutto il mondo libero. Questo è il giorno della nostra vittoria. Uno comune. Inevitabile. Vittorie di luce, bontà, giustizia, vittoria della vita. Tutto ciò simboleggia la festa della Resurrezione del Signore”.