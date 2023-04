Il massaggio vip di Stefano Di Toma

Personaggi famosi, professionisti, campioni dello sport che arrivano da ogni parte d’Italia per provare la massoterapia di Stefano Di Toma. Stefano, 47 anni, romano di nascita, dal 2014 ha un piccolo studio di massoterapia vicino la sua abitazione, una “bottega privata” come ama definire, dove il paziente è solo ed in completa privacy, accolto anche a tarda ora dopo una giornata di lavoro.

Una formula questa studiata ad hoc per la sua professione che ha ormai un grande successo dopo un lungo percorso di studi ed aggiornamenti continui.

“L’arte della Massoterapia, è stata sempre la mia passione e attitudine. Prevenire, curare, abbellire, equilibrare il corpo umano e il suo sistema nervoso dallo stress quotidiano e da patologie muscolo scheletriche sono il mio compito. Lavorare con passione e creare empatia tra il professionista e il paziente, è la chiave di un trattamento riuscito”.

Così Stefano parla di se e della sua professione che esercita con dedizione ogni giorno, spesso anche i week-end per andare incontro alle esigenze dei suoi clienti.