Migranti, barca in difficoltà: 400 persone a bordo

(Adnkronos) – La nave Diciotti della Guardia costiera italiana si è mossa in soccorso della imbarcazione in difficoltà, con 400 migranti a bordo, che si trova nella zona Sar condivisa tra Malta e Italia. Lo fa sapere Alarm Phone che aveva lanciato l’allerta nella giornata di ieri, riferendo che dalla barca avrebbero fatto sapere di aver finito il carburante e che si segnalano onde alte e vento forte. “Le persone a bordo sono in preda al panico e chiedono soccorsi immediati”, scrive su twitter Alarm Phone, auspicando che la nave della Guardia costiera “raggiunga presto la barca in difficoltà!”.