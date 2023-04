(Adnkronos) – “Sta bene, sta bene”. Così Luigi Berlusconi, il più giovane dei cinque figli del presidente di Forza Italia Silvio, lascando dopo due ore l’ospedale San Raffaele, dove il padre è ricoverato da mercoledì scorso in terapia intensiva. “Sta bene, sta bene”, ha detto con pollice alzato l’ultimogenito Berlusconi ai cronisti, lasciando in auto l’ingresso carrabile di via Olgettina 60.