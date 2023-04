Mashfrog Group sviluppa un’app che rivoluziona il settore dei rifiuti

(Adnkronos) – Alia Servizi Ambientali e Mashfrog Group hanno annunciato una partnership per la realizzazione di un’innovativa applicazione che mira a garantire la sostenibilità ambientale e combattere l’inquinamento urbano.

Roma, 11 aprile 2023. Alia Servizi Ambientali, la società che si occupa della gestione dei rifiuti nella Toscana centrale, ha scelto mashfrog Group, la tech company specializzata in diversi settori del digital business, per la realizzazione di un’app user-friendly che mira alla semplificazione dei processi legati alla raccolta differenziata e al corretto riciclo delle risorse.

Grazie a quest’app, disponibile per smartphone e tablet (Android e IOS), sarà possibile per gli utenti Alia avere accesso al proprio profilo utente, controllare le fatture e pagamenti, verificare lo stato delle richieste di assistenza e molto altro. Tra le altre cose, potranno anche sbloccare e aprire i contenitori stradali direttamente dal proprio dispositivo. Sarà inoltre possibile organizzare la consegna di rifiuti particolari agli eco-centri e agli eco-furgoni.

L’app è studiata per semplificare ed incoraggiare la raccolta differenziata anche tramite iniziative di gamification e loyalty, che premieranno i cittadini che la utilizzeranno con maggiore frequenza.

Il progetto ha una durata prevista di cinque mesi e, attraverso la promozione di pratiche di raccolta differenziata corrette e l’utilizzo sostenibile delle risorse, rappresenta un importante passo avanti per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente.

Mashfrog Group

Mashfrog group è one company internazionale, specializzata nei diversi ambiti del business digitale. Gli oltre 370 professionisti che compongono il gruppo vantano competenze ed esperienze dalla system integration al marketing e adversting, dalla comunicazione multimediale allo sviluppo software web e mobile, sino alle frontiere più avanzate di Machine Learning, Blockchain, Intelligenza Artificiale e Realtà Virtuale. Operiamo sui mercati Europa, Mena Region, Nord America e Australia con cinque sedi in Italia ed uffici operativi a Londra, Belgrado, Barcelona, Tampa, Dubai e Melbourne. Per maggiori informazioni visitare il sito: www.mashfrog.com/it.

