Milan-Napoli, Spalletti senza Osimhen: “Abbiamo vinto senza di lui”

(Adnkronos) – “Abbiamo vinto delle partite importanti anche senza Osimhen. Mi aspetto che chi va in campo abbia fiducia nei compagni e propria”. Lo dice il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, alla vigilia del match di Champions contro il Milan, andata dei quarti di finale. Gli azzurri devono fare a meno di Victor Osimhen, ancora out per un problema muscolare agli adduttori. “La forza di una squadra non è mai un’addizione nuda e cruda dei componenti della squadra. Ma delle qualità, di come riescono a coesistere l’uno con l’altro, il comportamento di squadra. E la nostra squadra ha fatto vedere di saper giocare al di là della formazione iniziale”, dice il tecnico.

Milan-Napoli è una delle “gare che cancellano tante cose, dove tutti i giocatori attraverso l’importanza riescono a riconoscere ciò di cui c’è bisogno”, dice Spalletti. “Se si pensa che una partita di campionato interessa solo ai tifosi di Milan e Napoli, una partita di Champions interessa agli appassionati di tutto il mondo e i calciatori questo anche involontariamente un po’ lo subiscono”.

Quanto all’importanza del match in questione nella sua carriera “spero ce ne siano altre più importanti di questa. Siamo a un punto molto alto della nostra carriera, parlo per me ma anche dei miei calciatori. Dobbiamo portare la voglia, l’entusiasmo da dove siamo partiti. Quando vai a giocare queste partite di Champions vai a giocare in stadi di squadre che sembrano proibitivi, ma noi abbiamo dimostrato di saper fare bene e mi aspetto che i ragazzi facciano lo stesso anche domani. E poi ci dobbiamo divertire, ci dobbiamo gustare tutto in ampiezza, anche la cena della vigilia”.