Renault Austral compie 235 volte giro del mondo per garantire la qualità

ROMA (ITALPRESS) – Dopo Mégane E-Tech Electric nel 2020, Austral è il secondo modello Renault ad essere stato sottoposto ai Confirmation Run. Ha, infatti, percorso circa 3 milioni di chilometri su strade di tutti i tipi, ancor prima del lancio commerciale. Al volante c'erano dipendenti collaudatori con tutta l'aria di essere clienti. Il loro obiettivo? Individuare le aree di miglioramento per portare Austral ai massimi livelli in termini di piacere di guida, qualità ed affidabilità. Sotto la guida di Thierry Charvet, Direttore Industriale e Qualità del Gruppo Renault, il piano strategico Qualità dell'azienda è una delle colonne portanti della Renaulution. Nell'ambito del piano Qualità, il livello di affidabilità dei nuovi modelli in corso di sviluppo è stato oggetto di un'importante riflessione che ha introdotto profondi cambiamenti nei test su strada condotti prima del lancio commerciale. È stata, così, elaborata una nuova tipologia di test: i cosiddetti Confirmation Run. Nei Confirmation Run, Renault Austral è stato testato su percorsi per un totale di quasi 3 milioni di chilometri, anzi 2,8 per essere precisi, su strade di tutti i tipi in Francia, Spagna, Germania e Romania. Percorsi urbani, autostrade, strade nazionali, pianura, montagna e in tutte le condizioni meteorologiche. Durante i collaudi, oltre 100 dipendenti di Renault hanno avuto modo di segnalare aree di miglioramento per il veicolo tramite un'App installata sullo smartphone che permette ad ingegneri ed esperti della Marca di raccogliere ed analizzare i dati quasi in tempo reale. Percorrendo così tanti chilometri nei Confirmation Run, Renault è riuscita ad individuare i potenziali problemi di Austral molto prima che si verifichino durante l'utilizzo da parte dei clienti e, pertanto, a garantire la qualità, l'affidabilità e la sostenibilità per tutta la durata di vita del veicolo. foto: ufficio stampa renault Group Italia (ITALPRESS). tvi/com 11-Apr-23 15:37