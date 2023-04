(Adnkronos) – Impresa di Lorenzo Musetti al torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo 2023. L’azzurro 21enne, testa di serie numero 16, negli ottavi di finale batte il serbo Novak Djokovic, numero 1 del mondo, per 4-6, 7-5, 6-4 in 2h55′ chiudendo la sfida al quarto match point. Nei quarti di finale, Musetti affronterà Jannik Sinner in una sfida tutta italiana.