Bellucci (Bper): “Export settore trainante per sistema Italia”

(Adnkronos) – “L’export è un settore trainante per il sistema Paese Italia e, assieme all’internazionalizzazione, è un asset su cui Bper Banca punta in maniera strategica e fondamentale”. Così Stefano Bellucci, responsabile servizio global transaction banking Bper Banca, a margine dell’evento Premio Export Italia organizzato da Uniexportmanager, associazione dei professionisti dell’internazionalizzazione, tenutosi al Bper Banca Forum Monzani di Modena e di cui l’istituto bancario è main partner.

“Esserci proposti come partner di questo premio – spiega Bellucci – è stato strategico per affiancare le piccole medie imprese portandole sul mercato in maniera strutturata, organizzata e focalizzata nella valutazione dei rischi internazionali in maniera consapevole”.

Si tratta di imprese piccole ma molto capaci di mostrare una lungimiranza fondamentale nel affiancarsi a partner che le possono supportare nelle scelte strategiche di approccio ai mercati. “Ciò dimostra – conclude Bellucci – che anche piccole imprese, supportate da professionisti e da una banca come Bper, possono andare sui mercati internazionali senza timore e cogliendo tutte le opportunità che si presentano”.