Europa League, Juventus-Sporting: dove vederla in tv

(Adnkronos) – Andata dei quarti di finale di Europa League tra Juventus e Sporting Lisbona oggi, giovedì 13 aprile, alle 21 all’Allianz Stadium di Torino. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Tv8 e streaming su Sky Sport Uno, DAZN e Now Tv.

Il turco Halil Umut Meler è l’arbitro designato per il match.

“Domani è il primo passaggio per creare i presupposti e prendersi il passaggio del turno a Lisbona”. Massimiliano Allegri ha presentato così in conferenza stampa l’andata dei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting Lisbona di Rùben Amorim, il cui ritorno sarà a Lisbona il 20 aprile.

“Se passiamo con lo Sporting abbiamo le due semifinali, vedremo se saremo capaci e fortunati ad andare in finale di Coppa Italia, poi 27 punti a disposizione in campionato”, ha aggiunto Allegri in conferenza stampa.