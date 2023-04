“Ha segnato il Napoli. Anzi, no”: l’autogol della tv – Video

(Adnkronos) – “Forse ha segnato il Napoli…”. No, ha segnato il Milan. Lo streaming, con qualche secondo di ritardo, fa un brutto scherzo ad una tv locale che segue la sfida tra Milan e Napoli, andata dei quarti di finale di Champions League. L’inviato, all’esterno dello stadio, sente il boato di San Siro: in studio, davanti agli schermi, associano l’esplosione dei tifosi all’azione offensiva del Napoli. “Forse ha segnato il Napoli…”, dice il conduttore. E invece no. In pochi secondi il Milan ribalta l’azione e va a segno con Bennacer. In studio cala il gelo e l’inviato, ‘colpevole’ di aver illuso tutti, viene ‘redarguito’…