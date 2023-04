Terzo Polo, Richetti: “Stiamo facendo tutti una figura del cavolo”

(Adnkronos) – “Renzi oggi ha confermato che farà la Leopolda. In totale trasparenza la Leopolda è un evento promosso e finanziato da Italia Viva. Quindi Italia Viva non si scioglie. Renzi dice che lo farà il 30 ottobre e allora perché non lo deliberiamo oggi per il 30 ottobre? Non lo fa perché prima vuol vedere chi vince il congresso”. Così Matteo Richetti di Azione a Tagadà su La7.

“Non capisce che stiamo facendo tutti una figura del cavolo? Quella di un gruppo dirigente che dice ‘lo facciamo, lo facciamo’ e arrivati in zona Cesarini il superamento dei partiti” che dovrebbero dar vita al nuovo soggetto “non c’è”.