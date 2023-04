Meloni in Etiopia: “Italia torna protagonista in Africa”

(Adnkronos) – “C’è un protagonismo italiano in Africa, complessivamente, e nel Corno d’Africa, che per noi è cruciale e sensibile per molte materie”, ha detto ai cronisti il presidente del Consiglio Giorgia Meloni al suo arrivo all’Hotel Sheraton di Addis Abeba. Meloni ha ricordato “l’ottima amicizia” con il primo ministro etiope Abiy Ahmed Ali: “Oggi è la terza volta che ci incontriamo”, ha sottolineato la leader di Fdi.

Meloni è arrivata all’aeroporto Internazionale Bole di Addis Abeba, accolta dal primo ministro etiope, Abiy Ahmed Ali. Dopo gli onori militari e la rassegna della Guardia d’onore, i due sono stati a colloquio in un salone dell’aeroporto. Presente anche l’ambasciatore d’Italia, Agostino Palese. Fa parte della delegazione italiana anche Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.

“L’Etiopia è uno snodo di molte cose. E’ un paese la cui stabilità per la regione del Corno d’Africa è fondamentale. E’ un paese con il quale l’Italia vanta storiche relazioni importanti, che io intendo rafforzare”, ha detto ancora il presidente del Consiglio.

“Qui sono molte le materie sulle quali discutere, quella migratoria è una conseguenza. Qui sono molte le nostre aziende con i loro investimenti” a partire dalle infrastrutture, “che sono riferibili a quello che chiamo Piano Mattei per l’Africa. Questa nazione ha bisogno di sostegno finanziario e ce ne stiamo occupando, come stiamo facendo, in una situazione molto diversa, con la Tunisia”, ha affermato ancora.

”Do il benvenuto al Presidente del Consiglio italiano Georgia Meloni in una visita ufficiale di due giorni in Etiopia. La visita è fondamentale per rafforzare ulteriormente i legami tra i nostri due paesi”, ha scritto dal canto suo su Twitter il primo ministro etiope Abiy Ahmed Ali.