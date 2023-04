Sciopero Trenitalia, la protesta del personale: 8 ore di stop

(Adnkronos) – Sciopero del personale Trenitalia, scatta oggi alle 9.00 lo stop di otto ore dei lavoratori su tutto il territorio nazionale con possibili disagi per i passeggeri che rischiano di vedere cancellati Frecce, Intercity e treni Regionali. Due i presidi previsti dai sindacati in protesta: a Milano dalle ore 8 alle ore 17 al Binario 3 della Stazione Centrale; dalle ore 9 alle ora 10 al Deposito Imc Martesana (via Fratelli Bressan 43). A Bologna un presidio di lavoratrici e lavoratori in piazza Medaglie d’oro (piazzale antistante la Stazione Fs) dalle ore 10 alle ore 12.

“Dalla fine della fase pandemica di fatto sono andate a peggiorare le condizioni di lavoro sia di tutti i ferrovieri che degli addetti delle ditte appaltatrici di pulizie”, denunciano i sindacati di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Sml Fast Confsal e Orsa Ferrovie che hanno indetto lo sciopero. “Serve – chiedono le organizzazioni – un adeguato piano di assunzioni e un maggiore equilibrio nella programmazione dei turni che tenga conto della conciliazione dei tempi di lavoro con quelli della vita privata. Gli equipaggi dei treni convivono con un’eccessiva saturazione dei turni di servizio al punto di arrivare alla mancata concessione delle giornate di ferie.

“Va affrontato – sottolineano i sindacati – anche il tema delle aggressioni del personale a bordo treno e delle stazioni, per cui chiediamo di migliorare le condizioni di sicurezza già esistenti per contrastare questo fenomeno in costante crescita, anche attraverso l’attivazione del Protocollo per la promozione della sicurezza nella mobilità-attività ferroviarie, che abbiamo sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell’Interno, condiviso con Conferenza delle Regioni, Anci e associazioni datoriali. Nel settore manutenzione occorre andare avanti con i processi di internalizzazione adeguando, conseguentemente, gli organici. Le carenze di personale nel settore vendita ed assistenza, molto penalizzato dalla fase pandemica, rischiano di qualificare negativamente un settore centrale per la qualità di un’azienda che ha subito una drastica riduzione a causa della fase pandemica e che necessità una riorganizzazione volta a risolvere le criticità”.

“È necessario – affermano infine Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal – mettere in atto soluzioni concrete per risolvere le tematiche segnalate e le criticità lavorative di tutti i ferrovieri di Trenitalia”.

In occasione dello sciopero due i presidi: a Milano dalle ore 8 alle ore 17 al Binario 3 della Stazione Centrale; dalle ore 9 alle ora 10 al Deposito Imc Martesana (via Fratelli Bressan 43). A Bologna un presidio di lavoratrici e lavoratori in piazza Medaglie d’oro (piazzale antistante la Stazione Fs) dalle ore 10 alle ore 12.