Etiopia, Meloni a scuola Galileo Galilei accolta da striscione benvenuto – Video

(Adnkronos) – “Benvenuta presidente”. Un grande striscione bianco rosso e verde che campeggia sulla facciata dell’Istituto “Galileo Galilei” di Addis Abeba, la più grande scuola italiana all’estero con oltre 900 iscritti, dà il benvenuto alla premier Giorgia Meloni. Ad accogliere la presidente del Consiglio le studentesse e gli studenti della scuola, che hanno sventolato bandierine tricolore all’arrivo della delegazione italiana. La scuola Galilei è un istituto onnicomprensivo che include infanzia, elementari, medie e superiori e opera ad Addis Abeba da circa 60 anni. Le ragazze e i ragazzi iscritti studiano tutte le materie in italiano e in amarico, la lingua locale. Quasi il 90% degli studenti di questa scuola dopo aver completato gli studi si trasferisce in Italia per frequentare l’università. La premier si è fermata per stringere la mano ai giovani studenti della scuola, scambiando qualche parola con loro e con il personale scolastico, accompagnata dalla preside dell’istituto.