Inter-Monza 0-1, gol di Caldirola e nerazzurri ko

(Adnkronos) – L’Inter viene sconfitta in casa dal Monza che passa per 1-0 a San Siro nel match valido per la 30esima giornata della Serie A 2022-2023. I nerazzurri allenati da Inzaghi incassano l’undicesima sconfitta in campionato e rimangono a 51 punti, fuori dalla zona Champions League. Il Monza sale a quota 38, in una zona di totale tranquillità con la salvezza in cassaforte. I brianzoli si aggiudicano il derby lombardo con il gol di Caldirola – già a segno nel 2-2 dell’andata -: colpo di testa vincente al 78′ su corner e 1-0. L’Inter è pericolosa in 2 occasioni prima del vantaggio ospite. Al 24′ ci prova Correa, al 57′ è il turno di Lukaku: in entrambi i casi Di Gregorio è attento. Il portiere del Monza nel finale chiude la porta sul tentativo di Calhanoglu e in pieno recupero osserva il pallone sfilare sul fondo dopo il colpo di testa di Lautaro.