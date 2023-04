Caso Orlandi, Papa Francesco: “Su Wojtyla illazioni offensive e infondate”

(Adnkronos) – “Certo di interpretare i sentimenti dei fedeli di tutto il mondo rivolgo un pensiero grato alla memoria di San Giovanni Paolo II, in questi giorni oggetto di illazioni offensive e infondate”. A dirlo è Papa Francesco al termine dell’Angelus in piazza San Pietro, dopo le polemiche dei giorni scorsi per le parole pronunciate da Pietro Orlandi, fratello di Emanuela Orlandi, a La7 su Wojtyla.

“Ho scritto una lettera aperta al fratello della cara, carissima Emanuela Orlandi dicendo, se sai qualcosa parla, però insinuazioni, illazioni no. San Giovanni Paolo II è un patrimonio dell’umanità, è un gigante, è un Santo della nostra Chiesa, noi lo amiamo”, ha detto intanto oggi don Patriciello, parroco di Caivano, commentando a caldo le parole del Papa su Wojtyla nel programma “A sua immagine”.

“Noi siamo contenti di questa inchiesta. Aspettiamo – è l’esortazione di don Patriciello – La famiglia Orlandi ha ragione ad essere addolorata e anche un po’ delusa ma adesso aspettiamo le cose come vanno senza macchine del fango, perché le parole una volta lanciate pesano come macigni”, aggiunge il parroco dicendosi “convinto che Pietro non voleva offendere nessuno”. “L’augurio è che tutti noi possiamo cercare la verità, che è un diritto e, per noi, un dovere, e la cerchiamo insieme a loro”.