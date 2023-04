Maltempo, oggi allerta meteo gialla in 10 regioni

(Adnkronos) – Allarme maltempo sull’Italia, con forti piogge e temporali, raffiche di vento e possibili grandinate specie nel Centro-Sud. Per questo la Protezione Civile ha valutato per la giornata di oggi, domenica 16 aprile, l’allerta meteo gialla per 10 regioni. Ad essere interessate dal provvedimento sono: Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Marche, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.

L’ampia perturbazione attiva da ieri al Centro-Sud con precipitazioni diffuse, ha dato origine a precipitazioni ancora più intense, specialmente a ridosso delle regioni adriatiche centrali. Ai fenomeni è associata forte ventilazione dai quadranti settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha quindi emesso ieri un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello di venerdì. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. Nell’avviso, la previsione di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia, specialmente sui settori settentrionali di queste due ultime regioni. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.