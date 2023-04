Design, Citterio: “Pensare a riciclo materiale significa pensare a fine vita prodotto”

(Adnkronos) – “La collaborazione con illycaffè e Kartell parte proprio dal concetto di sostenibilità. Da anni, in quest’ottica, affrontiamo il tema del riciclo del materiale, un ragionamento che deve per forza partire dal pensare al fine vita del prodotto. Questo è uno dei grandi temi nel mondo della produzione, della moda e del design”. Così, Antonio Citterio, architetto e designer, a margine della giornata di inaugurazione dell’installazione realizzata all’interno del flagship store illy di via Montenapoleone e organizzata in occasione della Milano Design Week 2023.

L’allestimento dello store accoglie dal 17 al 23 aprile il frutto della collaborazione tra illycaffè e Kartell: la collezione di sedute Re-Chair, creata riciclando le capsule illy dall’architetto e designer Antonio Citterio, e le nuove sedie ‘Eleganza’ progettate questa volta da Philippe Starck.

“Riciclare i materiali vuol dire definire una percezione estetica probabilmente diversa da quella che avevamo precedentemente – ha continuato CItterio – in quanto i prodotti riciclati sono composti da plastica che per essere riciclabile deve essere composta obbligatoriamente da un unico componente. Un poliammide, infatti, non si può riciclare con un polipropilene, per questo motivo non è possibile pensare a materiali con dei bicomponenti”.

Sottolineando l’importanza della composizione dei prodotti riciclati, l’architetto Citterio si è poi soffermato sulla struttura delle nuova seduta Eleganza: “Questa sedia ha delle sezioni strutturali diverse rispetto ad una sedia fatta con un bicomponente. Possiamo quindi pensare con una buona dose di certezza che per bilanciare la tecnica, con il disegno, la riciclabilità e il design si andrà incontro anche a dei cambiamenti dell’estetica del prodotto”.