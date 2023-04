Mini 3 porte festeggia la produzione del milionesimo esemplare

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Interni spaziosi ma piccole dimensioni – Sir Alec Issigonis ha scritto la storia dell'automobile nel 1959 ideando un veicolo semplice ma non per questo meno geniale. Anche la moderna versione della Mini 3 porte sbaraglia le convenzioni seguendo la strada dei primi modelli, si reinventa di volta in volta e si distingue dalla massa con il suo design unico. Nel 2013 Mini ha presentato per la prima volta l'attuale reinterpretazione della compatta a 3 porte, che dal 2014 è disponibile in tutto il mondo. Ora, nel 2023, il milionesimo veicolo dell'iconico modello uscirà dalla linea di produzione dello stabilimento di Oxford. Quest'anno lo storico stabilimento britannico, festeggia il suo 110° anniversario. Oltre al sito di produzione britannico, la MINI 3 porte è stata prodotta per un periodo circoscritto anche a Born, nei Paesi Bassi. L'aspetto tipico della Mini 3 porte è caratterizzato da linee dinamiche, forme chiare e sbalzi corti, che rendono l'agile quattro posti la compagna ideale nel fitto traffico urbano. Per il suo lancio sul mercato nel 2014, la generazione completamente ridisegnata presentava un design iconico e significativi progressi nelle aree della tecnologia, dell'efficienza e dell'erogazione di potenza. Ma mentre le automobili di quasi tutti i segmenti si assomigliano sempre di più, la 3 porte è rimasta unica, un'icona in tutti questi anni. Il tipico volto con i classici fari caratterizza il frontale minimale e, insieme alle luci posteriori con la Union Jack, alle strisce sul cofano e alle eleganti scanalature laterali, esprime il proprio carattere nel migliore dei modi. Ancora oggi, la classica Mini, con il tipico piacere di guidare, la massima qualità e le numerose possibilità di personalizzazione, ha una base di fan in costante crescita in tutto il mondo. Il milionesimo esemplare dell'attuale generazione della classica sarà una Mini Cooper SE completamente elettrica. foto: ufficio stampa Bmw Group Italia (ITALPRESS). tvi/com 17-Apr-23 15:46