A Palermo tre giorni dedicati alla memoria del gen. Dalla Chiesa

(Adnkronos) – A Palermo tre giorni dedicati ai libri e alla memoria di Carlo Alberto Dalla Chiesa. Un’iniziativa che coinvolge il Club del libro alla londinese di Palermo, l’Istituto Sant’Anna e che passerà anche per Vie dei Librai. Si comincia giovedì 20 aprile, alle 17, alla chiesa San Giacomo dei Militari, all’interno della caserma dei Carabinieri Calatafimi-Dalla Chiesa di corso Vittorio Emanuele. Qui sarà presentato il libro di Simona Dalla Chiesa: “Carlo Alberto Dalla Chiesa, un papà con gli alamari”, edizioni San Paolo. Saranno presenti l’autrice e il Generale di Divisione dei Carabinieri Rosario Castello. Dialogheranno con l’autrice il procuratore di Marsala, Fernando Asaro, il primario di Ginecologia e Ostetricia del Civico di Palermo, Antonio Maiorana. L’evento vedrà anche la partecipazione del Club del libro alla londinese di Palermo. All’evento si accede solo per invito. Il 21 alle 11 sarà la volta dei più piccoli. Simona Dalla Chiesa sarà ospite dello storico Istituto Sant’Anna, dove sarà presentato per la prima volta il libro “Carlo Alberto Dalla Chiesa, il papà dei Carabinieri”, della giornalista Maristella Panepinto, Navarra editore. Si tratta di un libro illustrato per bambini in età scolare, il primo testo che racconta la storia biografica del Generale ai più piccoli. Simona Dalla Chiesa ne ha curato l’introduzione e il procuratore Asaro la prefazione. L’idea di presentare per la prima volta il libro in una scuola nasce dal ricordo delle tante visite che il Generale Dalla Chiesa faceva nelle scuole palermitane. I piccoli dell’Istituto Sant’Anna hanno inoltre curato le illustrazioni del libro, mentre la copertina é stata realizzata dal giovanissimo studente liceale Gabriel Romano.

Sabato mattina, alle ore 11, in piazza Bologni il libro per bambini sarà presentato nel circuito di Vie dei Librai, modererà la giornalista Adnkronos Elvira Terranova e con l’autrice saranno presenti il Generale di Divisione dei Carabinieri Rosario Castello e il Procuratore di Marsala, Fernando Asaro.