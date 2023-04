(Adnkronos) – Lorenza Luti, direttore marketing Kartell, è intervenuta in occasione della prima giornata di esposizione della collezione di sedute creata tramite il riciclo delle capsule illy dall’architetto e designer Antonio Citterio. La collaborazione tra illycaffè e Kartell va in scena con l’aprirsi della Milano Design Week 2023 presso il flagship store illy di Via Montenapoleone.