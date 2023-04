Roma, tutto pronto al Villaggio per la Terra dei Carabinieri Forestali

ROMA (ITALPRESS) – La tutela della biodiversità e la salvaguardia del patrimonio ambientale sono gli obiettivi perseguiti nel Villaggio Natura dei Carabinieri forestali presente anche quest'anno all'Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra delle Nazioni Unite. L'appuntamento è a Roma dal 21 al 25 aprile 2023 al Galoppatoio di Villa Borghese e sulla Terrazza del Pincio, con cinque giornate ricche di iniziative dedicate alla tutela del Pianeta, per creare e diffondere una maggiore sensibilizzazione verso l'ambiente attraverso la condivisione, il divertimento, la conoscenza e le reciproche esperienze dei partner coinvolti a vario titolo nella manifestazione. In questa occasione, il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità allestirà a Villa Borghese, presso la zona in prossimità del Galoppatoio 11 gazebo in legno, che ospiteranno altrettante postazioni tematiche dedicate all'educazione ambientale, tutti i giorni dal 21 al 25 aprile. In particolare, coloro che prenderanno parte all'evento potranno visitare lo stand allestito dal Reparto Biodiversità di Roma sulla Natura e il suo profumo, così come quello del Reparto Biodiversità di Fogliano in collaborazione con il Reparto Biodiversità di Pratovecchio che parleranno delle foreste vetuste e illustreranno molte altre curiosità nello spazio Alla scoperta delle dune costiere, progetti speciali nei laghi. I visitatori potranno capire meglio lo studio degli uccelli grazie agli esperti del Reparto Biodiversità de L'aquila che con il loro stand Un giorno da ornitologo, saranno presenti tutti i giorni dal 21 al 25 aprile. Sapienze e curiosità relative ai prodotti del bosco e al loro ruolo fondamentale per la sopravvivenza di numerose specie viventi saranno al centro dello stand La dispensa del bosco, allestito dal personale del Reparto Biodiversità di Pieve Santo Stefano. Il dissesto idrogeologico e le specie aliene saranno al centro dello stand curato dal personale del Reparto Biodiversità di Lucca. Gli insetti che non ti aspetti si potranno osservare nello stand allestito dal personale del Reparto Biodiversità di Verona. Il viaggio nella scoperta della Natura continua con I segreti della lontra e del lupo, grazie all'esperienza del personale del Reparto Biodiversità di Pescara e Castel di Sangro. Si potrà anche interagire e divertirsi con i vari laboratori didattici realizzati dal personale del Reparto Biodiversità di Martina Franca sul riciclo e sulle energie rinnovabili. Gli appassionati potranno emozionarsi con gli esperti degli Animali selvatici e con il mondo legato alla loro cura e salvaguardia attraverso i Centri Territoriali di Recupero e Accoglienza di Animali Selvatici presentati dal Reparto Biodiversità di Assisi. Un'occasione per conoscere parte delle attività svolte dal Raggruppamento a tutela della Biodiversità e sperimentare il fascino della natura. Per gli amanti degli animali, poi, ci sarà anche la possibilità di vivere un primo approccio con il mondo dei cavalli attraverso il battesimo della sella, un'esperienza unica e imperdibile per montare in tutta sicurezza i cavallini di Monterufoli, provenienti dal Reparto Biodiversità di Siena e presenti a Villa Borghese dal 21 al 25 aprile. Vi sarà uno spazio riservato anche alle cure e coccole agli asinelli, seguito dai Reparti Biodiversità di Siena e Martina Franca. Nell'Area del Pincio, invece, sono previsti i Percorsi di Biodiversità con il personale dei Reparti di Roma e L'Aquila che si alterneranno per accompagnare il pubblico alla scoperta degli habitat di Villa Borghese e delle attività dei Carabinieri forestali. Sono previste, altresì, una sfilata con la pattuglia ippomontata su cavalcature di razze autoctone, la visita alla Valle dei Platani, all'interno di Villa Borghese, guidata dal professor Gianluca Piovesan, Coordinatore del Corso di laurea in Scienze Naturali del Dipartimento Scienze Ecologiche e Biologiche dell'Università degli Studi della Tuscia, che fornirà informazioni sugli alberi più antichi di Roma, nonché la messa a dimora di una pianta, a testimonianza dell'estrema importanza del ruolo degli a lberi nei nostri centri urbani domenica 23 aprile.(ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it trl/com 18-Apr-23 13:44