SNAI – Champions League: Inter, semifinale a un passo. Un’altra vittoria nerazzurra a 2,10, qualificazione a 1,05

(Adnkronos) – Dopo il 2-0 in casa del Benfica, la squadra di Inzaghi vuole chiudere i conti. Pareggio e successo dei portoghesi nei 90 minuti a 3,50, un altro gol di Lukaku a 2,75

Milano, 18 aprile 2023 – Dopo la vittoria per 2-0 a Lisbona, l’Inter vuole completare l’opera e staccare il biglietto per la semifinale di Champions League. Mercoledì sera, a San Siro, i nerazzurri ripartono da un vantaggio importante ma che non può far stare tranquillo Simone Inzaghi, visto il momento negativo che l’Inter sta vivendo in campionato. Le quote Snai, comunque, sono dalla parte della squadra italiana: il segno «1» nei 90 minuti si gioca a 2,10, con il pareggio e la vittoria del Benfica – a prescindere dallo scarto – a 3,50. Se l’Under a 1,90 ha una quota leggermente più alta rispetto all’Over a 1,80, Inter-Benfica ha tutto per essere una partita da Goal: entrambe le squadre a segno a 1,65, mentre l’esito opposto paga 2,10. A decidere la gara di andata sono stati i gol di Barella e Lukaku: il belga, in compagnia di Lautaro Martinez, guida la lavagna dei possibili marcatori a 2,75, con Ramos e Dzeko a 3,50.

Antepost Il passaggio del turno dell’Inter ha una quota bassissima (1,05), mentre la qualificazione del Benfica vale addirittura 10. Inter che, alla vigilia del ritorno dei quarti, è la terza favorita per la vittoria finale (7,50), alle spalle di Manchester City (2,00) e Real Madrid (5,50).

L’altra gara Sempre mercoledì sera, all’Allianz Arena, il Bayern Monaco proverà a rimontare tre gol al Manchester City: impresa quasi impossibile per i tedeschi, sfavoriti anche per la gara di ritorno che vede il City a 2,40, con l’«1» a 2,75 e il pareggio a 3,75. Nelle quote per il passaggio del turno, invece, inglesi avanti a 1,01; qualificazione del Bayern addirittura a 17.

