Caso Artem Uss, domani informativa urgente di Nordio

(Adnkronos) – Informativa urgente del ministro Carlo Nordio, domani 20 aprile alle 14.00 alla Camera, sul caso Artem Uss. Il Guardasigilli ha infatti concluso tutti gli accertamenti necessari. L’informativa urgente del governo con la partecipazione di Nordio è stata preannunciata in aula a Montecitorio dalla vicepresidente della Camera, Anna Ascani.

Secondo quanto emerge in procura a Milano, intanto, non ci sarebbe stato nessun ritardo nel sequestro dei due cellulari dell’imprenditore russo, mentre dall’inchiesta sull’evasione emerge che l’allarme del braccialetto elettronico di Uss è scattato per “alcune decine di volte” a causa di un malfunzionamento – “sono stati esclusi tentativi di evasione” – nel periodo in cui l’imprenditore russo era agli arresti domiciliari (2 dicembre -22 marzo) nella sua abitazione a Basiglio, alle porte di Milano. L’evasione è avvenuta il 22 marzo scorso all’indomani del sì della corte d’appello di Milano all’estradizione negli Usa.