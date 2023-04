Jeremy Renner, nuovi dettagli incidente da bodycam soccorritori – Video

(Adnkronos) – Nuovi dettagli sul terribile incidente con lo spazzaneve avuto da Jeremy Renner all’inizio di gennaio 2023. Un filmato rilasciato dal Dipartimento dello Sceriffo di Washoe County e ottenuto da Abc News, mostra i soccorritori che per primi sono intervenuti per aiutare l’attore. Nel filmato, registrato dalla bodycam dei dei soccorritori, si sente il nipote della star della serie Avengers, Alex Fries, fornire qualche dettaglio in più sulla dinamica dell’incidente. “È uscito per dirmi qualcosa, ed è stato allora che ha iniziato a venirmi addosso, con tutta la sua forza”. “Proprio dove si trova il suo sangue, è lì che è successo tutto”, ha detto Fries agli agenti, aggiungendo: “Ha provato a saltarci su, ma lo spalaneve gli è passato sopra”.