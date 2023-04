Michelin, entro il 2028 oltre 24 nuove gamme di pneumatici premium bici

MILANO (ITALPRESS) – Michelin presenterà entro il 2028 oltre 24 nuove gamme di pneumatici premium per le bici. Quattro delle quali sono già disponibili. Inseriti nelle gamme denominate Power Adventure, Power Cup, XC2 Racing Line E XC2 Performance line, rispettivamente destinate al ciclismo Gravel, Corsa e Cross Country, i nuovi pneumatici offrono tecnologie avanzatissime per prestazioni premium, solida durabilità e processi produttivi a basso impatto ambientale. L'ultimo rapporto di Conebi relativo al mercato in Europa, racconta di un mercato biciclette ed e-bike che ha registrato un record di vendite storico nel 2021, superando per la prima volta la soglia dei 22 milioni di unità. Anche l'industria italiana del ciclo ha registrato una forte crescita nel settore che, nonostante il naturale calo di vendite del 2022 rispetto al 2021 (- 10%), non intacca le ottime performance di vendita degli ultimi anni, che attestano un volume d'affari in crescita del 52% rispetto al 2019. L'andamento positivo del settore ha generato una crescita strutturale in Europa anche nel mercato dei pneumatici che, tra il 2019 e il 2021, ha segnato un incremento dei volumi del 18%, per poi stabilizzarsi tra 2021 e il 2022 nonostante una situazione globale non favorevole (problemi di approvvigionamento, aumento dei costi, mancanza di prodotto e incertezze legate al contesto geopolitico). La flessione prevista nel 2023 è legata alla situazione congiunturale naturalmente creatasi di over stock che si risolverà in corso d'anno. Secondo studi interni Michelin, il trend è destinato ad invertire nuovamente la tendenza con una crescita previsionale dal 2024 al 2028 stimata al 4% l'anno. In questo contesto, per rispondere alle esigenze del mercato e dei ciclisti più esigenti, Michelin ha previsto di lanciare entro il 2028 oltre 20 gamme destinate al mercato delle biciclette premium – strada, MTB, Gravel e City – 4 delle quali di recente introduzione. Parliamo delle Power Adventure, un pneumatico Gravel, con battistrada con design ibrido, pensato per i ciclisti che pedalano l'80% su strada ed il 20% sui sentieri, disponibile in due colorazioni. Di Power Cup, pneumatico stradale in doppia colorazione e nelle tre le versioni: Tubolare, Tubetype e Tubeless Ready. È un prodotto ad alta tecnologia dedicato alle competizioni, che offre velocità ed efficienza. La gamma Michelin XC dedicata al Cross Country, infine, è composta dai pneumatici Racing Line, sviluppati da ciclisti professionisti per offrire alte prestazioni in gara, e Performance Line, che offrono un buon rapporto qualità/prezzo, controllo in tutte le condizioni di guida e massima resistenza alle forature. foto: ufficio stampa Michelin Italia (ITALPRESS). tvi/com 19-Apr-23 18:58