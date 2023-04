STL è tra le prime aziende al mondo a sviluppare fibre ottiche da 180 micron

(Adnkronos) – – Esposizione alla FTTH Europe Conference 2023– Presentazione di soluzioni di connettività ottica, microcable e fibra da 180 micron

MILANO, 19 aprile 2023 /PRNewswire/ — STL [NSE: STLTECH], azienda leader nel campo delle soluzioni ottiche e digitali, ha annunciato di aver sviluppato la sua fibra più sottile di sempre, ossia una fibra ottica da 180 micron. Questa fibra permette di avere cavi con diametri molto più contenuti, pur avendo densità di fibra più elevate. STL ha presentato oggi, in occasione della FFTH Conference 2023 ancora in corso, che si sta tenendo a Madrid, in Spagna, un microcable di nuova generazione con 288 fibre che possono essere distribuite in condotti da 8 mm. STL è una delle prime aziende a livello globale, nonché la prima in India, a sviluppare questo prodotto all’avanguardia.

Questo microcable ad alta densità offre il meglio di entrambi i mondi a operatori e installatori. La fibra G657 A2 da 180 micron combina proprietà bend-insensitive (ossia resistente alla piegatura) con un design di cavi pienamente retrocompatibile, che la rende un’innovazione “pronta per l’impiego” nel settore ottico.

E dal momento che i fornitori di servizi stanno intensificando l’utilizzo di prodotti con fibra nella rete, lo spazio nei cavidotti è destinato a diventare un bene prezioso. È qui che il microcable ad alta densità di STL aiuterà gli operatori ad avere una maggiore capacità in spazi ridotti nei cavidotti, riducendo di conseguenza costi e tempistiche. Sottolineando l’interessante necessità di questo prodotto, Jitendra Balakrishnan, CTO-Optical Networking, STL, ha dichiarato: “Se questo è un problema per i consumatori, gli operatori o gli installatori, allora per noi è un problema che vale la pena di risolvere. È nostro dovere sfruttare in modo efficiente lo spazio limitato nei cavidotti delle aree ad alta e media densità, così da poter ottenere installazioni rapide e convenienti. Il nostro prodotto si propone di fornire esattamente questo”.

Questo annuncio è stato pubblicato dopo una serie prodotti innovativi da parte di STL. Di recente, l’azienda ha sviluppato la prima fibra multicore dell’India con capacità 4X. STL è stata la prima azienda a lanciare Stellar™, una fibra A2 bend-insensitive con piena retrocompatibilità, e tra le 2 principali aziende a livello globale a portare la tecnologia dei cavi IBR (Intelligently bonded ribbon) nelle reti tradizionali.

Insieme alla fibra marquee da 180 micron e al microcable, STL presenterà anche la sua offerta di fibre ottiche integrate in occasione della FFTH Conference 2023. I kit di connettività ottica precablati di STL – OPTO-BLAZE e OPTO-BOLT – sono dotati di funzionalità plug-and-play per un’installazione più rapida e semplice, e il suo OPTO-DOP è un altro design unico che elimina la necessità di portare in loco bobine di cavi tradizionali. Si tratta della soluzione perfetta per una connettività on-demand senza problemi.

Parlando di questi sviluppi, Paul Atkinson, CEO-Optical Networking, STL, ha dichiarato: “La quantità di fibra di cui il mondo ha bisogno è immensa. Secondo noi, la ricerca e lo sviluppo, per non parlare dell’innovazione nella progettazione della fibra, costituiranno il motore più importante per avere reti a prova di futuro. Ci stiamo concentrando molto sulle innovazioni dei prodotti che consentiranno la diffusione della fibra in modo scalabile, veloce ed economico. L’offerta di microcable ad alta densità e connettività ottica integrata di STL sarà un valore aggiunto per i clienti. Sono inoltre davvero entusiasta del fatto che questo ridurrà significativamente la quantità di plastica nel terreno e avrà un contributo non indifferente per gli obiettivi di sostenibilità dei nostri clienti”.

