Ucraina-Russia, Cina: “Sosteniamo sforzi Ue per colloqui di pace”

(Adnkronos) – La Cina sostiene gli sforzi europei per dare il via a colloqui di pace sull’Ucraina. Lo ha sottolineato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, commentando durante un punto stampa la notizia, riferita dall’agenzia Bloomberg, secondo cui il presidente francese, Emmanuel Macron, starebbe cercando la sponda di Pechino per avviare negoziati tra Mosca e Kiev.

Questi negoziati dovrebbero basarsi sugli “interessi fondamentali a lungo termine” dell’Europa e dovrebbero tenere conto delle “legittime preoccupazioni di tutte le parti”, ha affermato Wang, sottolineando che tutte le parti devono sforzarsi di stabilire una fiducia reciproca.