Bomboniere per matrimonio: come scegliere le migliori con la stagione delle nozze al via

(Adnkronos) – Milano, 21 Aprile 2023. La stagione delle nozze è ufficialmente iniziata e mai momento è più propizio per scegliere le bomboniere per matrimonio, il miglior modo per ringraziare i propri ospiti per aver partecipato ad un giorno speciale.

Tuttavia, con così tante opzioni a disposizione, può essere difficile scegliere le bomboniere per matrimonio perfette per il proprio evento. Cosa suggeriscono le tendenze 2023?

In primo luogo, quando si tratta di bomboniere, gli sposi sono posti a due alternative principali: da una parte le bomboniere tradizionali e classiche, dall’altra quelle più originali e creative.

Delle due, è evidente come le bomboniere tradizionali siano scelte senza tempo: che si tratti di cioccolatini, candele o cornici con un biglietto di ringraziamento allegato, sarà certamente una scelta che non tradirà le aspettative.

Di contro, le bomboniere più originali per matrimonio possono includere qualsiasi oggetto che la coppia decida di utilizzare per dare un tocco personale alla tradizione dei regali: dai portachiavi personalizzati alle piante grasse in miniatura, l’esperienza degli ultimi anni ha offerto un campionato praticamente illimitato.

In tal senso, è certo che le bomboniere tradizionali e quelle più creative abbiano ciascuna i loro pro e i loro contro. Se infatti da un lato le opzioni più classiche tendono ad essere più economiche e facili da reperire, dall’altro possono mancare di originalità. Le opzioni più creative offrono più varietà e tocchi di personalizzazione, ma potrebbero anche richiedere più tempo, sforzi e risorse per essere realizzate.

In questo contesto, la soluzione è sempre la stessa: meglio scegliere bomboniere che riflettano la

personalità degli sposi, al fine di per rendere il loro giorno speciale ancora più significativo. Dunque, quando si scelgono le bomboniere, è bene considerare ciò che rende unici gli sposi e il modo in cui vogliono esprimersi.

Ad esempio, se gli sposi sono grandi appassionati di viaggi, potrebbero scegliere come bomboniere delle etichette personalizzate per i bagagli o dei mini mappamondi. Se amano la musica, potrebbero essere perfetti dei plettri per chitarra personalizzati o dei CD con le loro canzoni preferite.

Se la coppia è particolarmente attenta alla sostenibilità ambientale o ama il giardinaggio, bustine di semi o piccole piante in vaso potrebbero essere bomboniere adatte a riflettere la personalità degli sposi.

Nella scelta delle bomboniere per matrimoni, molte coppie utilizzano un altro criterio determinante per individuare l’oggetto ritenuto più adatto: i gusti degli ospiti.

In questo caso, la scelta della migliore bomboniera sarà influenzata da ciò che le coppie pensano che i loro ospiti apprezzeranno maggiormente, puntando su oggetti che pensano possano avere uno scopo diverso da quello decorativo.

In questo ambito, dolci come i cioccolatini o i biscotti personalizzati sono sempre molto apprezzati e non andranno molto probabilmente sprecati, ma anche oggetti più durevoli potrebbero fare al caso dei novelli sposi. In ogni caso, tenendo conto della praticità e della necessaria personalizzazione della bomboniere, si sarà sicuri di scegliere bomboniere che gli ospiti apprezzeranno anche dopo il grande giorno.

Passando infine al prezzo delle bomboniere per il matrimonio, è evidente come il costo possa essere notevolmente differente a seconda dei materiali impiegati, della prestigiosità della produzione e delle richieste di personalizzazione.

Per quanto riguarda il primo elemento, ad esempio, le bomboniere per il matrimonio possono essere create in ceramica, argento, legno, porcellana o altri materiali ancora. Ne deriva che il loro costo può essere notevolmente differente a seconda di cosa venga opzionato dagli sposi.

Passando poi alla prestigiosità della produzione, molte coppie preferiscono rivolgersi a operatori specializzati nella produzione delle bomboniere, forti di un catalogo e di una riconoscibilità del brand che potrebbe determinare una maggiore soglia di apprezzamento da parte degli ospiti che le riceveranno.

Infine, per quanto concerne la personalizzazione, è evidente che far eseguire direttamente gli oggetti su proprio disegno potrebbe determinare un costo aggiuntivo: ogni pezzo che verrà prodotto sarà infatti originale, rendendo unica la bomboniera per il proprio matrimonio.

Ciò premesso, di norma il costo di una bomboniera per matrimonio oscilla tra un minimo di 5-10 euro e un massimo di 40-50 euro, con una media di circa 20 euro per l’ottenimento di un prodotto di qualità. Naturalmente, non mancano gli estremi, al ribasso o al rialzo, così come nulla vieta agli sposi di creare diverse tipologie di bomboniere.

In quest’ultimo caso, però, il galateo consiglia di non esagerare: meglio infatti riservare una bomboniera “speciale” ai soli testimoni o alle persone più strette, anche al fine di non creare la percezione di un trattamento differenziato da parte degli ospiti che saranno presenti all’evento.

Responsabilità editoriale: TiLinko – Img Solutions srl per Visibileweb