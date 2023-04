Juve Napoli su DAZN. Il prossimo anno sara’ un’ incognita

(Adnkronos) – Torino 21/04/23. La sera del 23 aprile sarà trasmessa dall’emittente streming DAZN la partita di cartello Juve Napoli, un grande classico che potrebbe segnare la conclusione del campionato o la sua, relativa, riapertura.

Dopo la sentenza della giustizia sportiva, che ha assegnato una penalizzazione di 15 punti in capo alla società Juventus, molti tifosi si sono ribellati verso una decisione che reputano ingiusta.

Ecco quindi che le disdette dei tifosi più accaniti sono arrivate puntuali e che molti di essi siano passati al lato oscuro.

Una delle ricerche sempre più frequenti è proprio come guardare Dazn Gratis e questo ha allarmato il colosso che ha sede nel Regno Unito, che ha optato per una campagna di richiamo fatto di chiamate e offerte verso gli utenti in protesta.

La grande domanda che ci si pone in queste settimane è se Juve Napoli su Dazn ci sarà anche nel 2023 o se l’emittente deciderà di abbandonare la corsa al rinnovo dei diritti Tv della Serie A.

Per chi non lo sapesse, i diritti tv sono l’autorizzazione concessa da una società produttrice o organizzatrice di eventi sportivi, culturali o artistici ad una emittente televisiva per trasmettere quegli eventi in diretta o registrati.

La trattativa dei diritti televisivi è spesso fonte di controversie tra produttori, emittenti e associazioni sportive e rappresenta una significativa fonte di guadagno per tutte le parti coinvolte. Nella maggior parte dei casi, i diritti televisivi sono concessi per un periodo limitato di tempo, durante il quale l’emittente televisiva è autorizzata a trasmettere e monetizzare gli eventi.

Il grande trambusto creato dalla sentenza e dalla protesta dei tifosi creerà un effetto boomerang

o sarà solo una bolla di sapone?

Quello che è certo che l’appeal del nostro campionato negli anni è sceso molto e questo ha portato ad una trattativa al ribasso che ha di conseguenza portato una minore competitività del calcio italiano, riflesso anche in campo internazionale.

Fatte queste premesse sembra davvero difficile vedere una conclusione positiva ma ci sono degli aspetti che molti sottovalutano.

Proprio nel 2006, anno post scandalo di Calciopoli, il calcio ha saputo risollevarsi e la nostra nazionale ha conquistato la famigerata Coppa del Mondo. Da una grande sconfitta per tutti è quindi nata una grande vittoria.

Un altro elemento da considerare è che la sentenza potrebbe essere ancora annullata e i 15 punti restituiti alla Juventus con conseguenza fine della protesta dei tifosi e un incremento degli abbonamenti per la prossima stagione.

Quello che ci aspetta quindi è ancora da decidere e solo il tempo ci dirà quale sarà il futuro del nostro campionato che tra fondi di investimento, debiti e scandali rimane comunque il più bel campionato del mondo.

