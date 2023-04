(Adnkronos) – “Anmar ha sempre fatto una battaglia sulla prevenzione. Noi crediamo che la parola d’ordine per quanto riguarda noi pazienti reumatologici sia l’aderenza terapeutica perché dimostra quanto sia importante, ci sono numeri di morti e ospedalizzazione sollecitiamo i pazienti a essere coinvolti in un questionario per avere dati da sottoporre alle Istituzioni e discutere di questo tema”.