Cipriani (Ethical Fashion): “Sostenibilità è creazione di valore per il futuro”

(Adnkronos) – “Sostenibilità è creazione di valore per il futuro, è uscire da sé e vedere che si è parte di una vita più ampia”. Così Simone Cipriani, Head and Founder Ethical Fashion, nel suo intervento in occasione dello European Innovation for Sustainability Summit, a Palazzo Taverna a Roma, un evento di due giorni (21-22 aprile), per presentare le soluzioni innovative e le forme di cooperazione per la sostenibilità, organizzato da European Institute of Innovation for Sustainability (Eiis). Nella sua dimensione generale e globale, spiega, l’industria della moda “ha impatti ambientali, contribuisce, con le sue emissioni, al cambiamento climatico, alla perdita di biodiversità, all’uso di risorse idriche, all’inquinamento da prodotti chimici e sul piano sociale ci sono pratiche in contrasto con il diritto internazionale del lavoro”. Ma “se scendiamo sul piano europeo e italiano, il legislatore europeo sta facendo un ottimo lavoro sulla sostenibilità a partire dal Green Deal; inoltre sul piano italiano dell’alta moda c’è un’industria che si sta dando da fare ed è estremamente innovativa su questi temi”, aggiunge.