Forza Italia, Schifani: “Accolgo con piacere Cancelleri”

(Adnkronos) – “Forza Italia è un partito aperto, così come lo siamo con Giancarlo Cancelleri che è stato un avversario di stile e che io accolgo con piacere. Cancelleri è stato un avversario di Musumeci ma lo ha fatto con stile, un politico che è stato al suo posto istituzionale nell’interesse della Sicilia”. Così il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani nel suo intervento alla convention di Forza Italia organizzata al teatro Politeama di Palermo. Un’affermazione che è stata accolta dagli applausi della platea. Cancelleri, seduto in seconda fila, si è alzato in piedi e ha ringraziato.