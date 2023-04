Naufragio all’Asinara, trovato corpo del sub disperso a Stintino

(Adnkronos) – E’ di Davide Calvia il cadavere ritrovato stamattina nel mare di Castelsardo. Il sassarese 38enne era disperso in mare dal 12 aprile scorso, dopo il naufragio della sua barca nelle acque di Stintino. L’uomo si trovava con il cugino Giovannino Pinna, ritrovato vivo 24 ore dopo l’incidente, in riva in una zona più a est nel Golfo dell’Asinara, nel mare di Sorso. Stamattina l’intervento della Guardia costiera di Porto Torres nella zona del villaggio Rasciada, tra Punta Tramontana e Lu Bagnu.