Valli (assessore ambiente Lecce): “Ecocompattatori aiutano cittadini”

(Adnkronos) –

Gli ecocompattatori “sicuramente danno la possibilità a noi cittadini di compiere un gesto nobile per l’ambiente, un gesto concreto a favore dell’ambiente”. Lo dichiara l’assessore all’Ambiente del Comune di Lecce, Angela Valli a margine della inaugurazione in piazza Indipendenza, di uno dei cinque macchinari messi a disposizione dal consorzio Coripet.



“Queste bottigliette in Pet, trattandosi di una plastica particolarmente pregiata, vengono separate sin dall’origine dal resto dei rifiuti e quindi dal resto della plastica, cosa che invece non avviene a domicilio ed entrano così in una filiera tracciata, selettiva che porterà non semplicemente un riciclo di plastica ma la nascita di nuove bottiglie”, aggiunge Valli evidenziando che “questo si traduce in un minor consumo di plastica, di materie prime e quindi minor consumo di energia”.

“I dati quantitativi relativi alle bottiglie che noi conferiremo – aggiunge – in questi ecocompattatori messi a disposizione dal consorzio, andranno a sommarsi ai dati della raccolta differenziata tradizionale del comune e quindi permetteranno di implementare ulteriormente la crescita, già significativa che ci inorgoglisce, della percentuale della raccolta differenziata del nostro comune”.