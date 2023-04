Last minute: cosa fare a Roma per il ponte del 25 Aprile

Manca sempre meno al ponte del 25 Aprile e se la vostra intenzione è quella di trascorrerlo a Roma, questo è l’articolo che fa per voi. In questo senso la capitale ha in programma una serie di eventi tra spettacoli, attività e mostre che terranno senz’altro occupato chi vorrà aderire.

Per gli amanti del teatro,il 25 Aprile,presso il Teatro 7 andrà in scena “Bastarde senza gloria” di Gianni Quinto con Gegia, Manuela Villa, Valentina Olla, Sabrina Pellegrino, Giulia Perini, Elisabetta Mandalari, Eugenia Bardanzellu. L’oggetto dell’opera è contemporaneo, in quanto affronta tematiche sociali e vede, ancora una volta, delle donne sul ring della vita, combattere per difendere i propri diritti.

Dal 25 al 30 Aprile, al Teatro Belli andrà in scena “Brothers”. Lo spettacolo di Gian Paolo Mai porta in scena ha come oggetto cronache di guerra e poesie. Per gli appassionati di Scienza si consiglia la visita a l’Auditorium Parco della Musica, in quanto ospiterà il Festival delle Scienze di Roma.

Tre le aree tematiche previste: scenari, ispirazioni, visioni. Tanti gli ospiti e numerosi gli appuntamenti tra conferenze, laboratori, spettacoli ed eventi per le famiglie. Inoltre è bene ricordare che in data 25 Aprile l’ingresso a musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali è gratuito.

Senza costo del biglietto anche Forum Pass, percorso integrato Foro Romano e Fori Imperiali. Visitabile anche la mostra “Van Gogh” a Palazzo Bonaparte. Per non far annoiare anche i più piccoli sono vari gli appuntamenti a misura di famiglia proposti dalla Capitale per il 25 Aprile. Il Teatro Brancaccio propone la messa in scena di Alice in Wonderland, la fiaba del mago di Oz più apprezzata dai bambini.

Lo spettacolo sarà strutturato tramite grafiche in 3D ed effetti speciali volti proprio a divertire i più piccoli. In alternativa il VIVE presenta “Disegna il tuo Vittoriano”. L’evento fa parte del ciclo “Bambini e famiglie al VIVE”. La visita, pensata appositamente per famiglie e bambini, consente di esplorare le aree più suggestivi del monumento, di ripercorrerne la storia e di scoprire analogie o differenze con l’arte e l’architettura del passato.

Per coloro che vorrebbero un evento che riesca a mettere d’accordo tutti a partire dagli amanti della musica fino ad arrivare agli appassionati storia, dovrete andare alla Garbatella. Infatti a partire da oggi domenica 23 Aprile, Moby Dick Biblioteca Hub Culturale ospiterà una serie di appuntamenti dedicati alla storia, memoria, letteratura, cinema, musica e teatro. Si tratta di un ricco ventaglio di iniziative che termineranno con l’intervento del sindaco Gualtieri,il 25 Aprile.