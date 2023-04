Milan-Lecce 2-0, doppietta di Leao e rossoneri ok

(Adnkronos) – Il Milan batte il Lecce per 2-0 nel match valido per la 31esima giornata della Serie A 2022-2023. Il successo, firmato dalla doppietta di Leao, consente ai rossoneri di salire a 56 punti. Il Lecce, all’ottava sconfitta nelle ultime 9 gare, rimane fermo a 28 punti ed è totalmente invischiato nella lotta per non retrocedere.

LA PARTITA – La sfida si apre con un caso da Var. Theo Hernandez al 14′ va giù nell’area salentina dopo un contatto con Baschirotto: per l’arbitro Chiffi è rigore, il Var induce il direttore di gara a correggere la decisione, niente penalty. Al 19′ il Lecce spreca la chance che potrebbe cambiare volto alla partita. Sul cross di Gendrey, la difesa del Milan non riesce a intervenire. Banda da due passi dovrebbe solo depositare in rete: palo e l’occasione d’oro se ne va. I padroni di casa faticano a creare opportunità, gli spazi non abbondano.

Diventa decisiva quindi una palla inattiva. Su azione da corner, Tonali combina con Messias e crossa sul secondo palo: Leao decolla, colpo di testa vincente e 1-0 al 40′. Il copione non cambia granché nella ripresa. Il Lecce rimane agganciato alla partita e al 70′, con Strefezza, chiama Maignan alla parata. Dall’altra parte, tutto o quasi dipende da Leao. Il portoghese al 73′ cerca la doppietta con un morbido pallonetto ma non centra l’obiettivo. Passano pochi secondi e il bis arriva. Leao scappa in campo aperto, Baschirotto non riesce a contenerlo: sinistro incrociato, 2-0 e game over.