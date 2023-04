Dentista dei vip Milano: lo studio di Gianpaolo Cannizzo conferma la sua eccellenza

(Adnkronos) – A Milano lo Studio Cannizzo riafferma la sua popolarità tra personaggi famosi e clientela abituale

Milano, 24 Aprile 2023. Il dentista Dr. Cannizzo Gianpaolo conferma l’elevato apprezzamento dei suoi clienti e si prepara ad affrontare un nuovo anno di clienti Vip che scelgono la sua professionalità odontoiatrica per curare e rendere eccellente la propria estetica dentale.

Il dentista dei Vip a Milano, come lo conoscono tutti, con il suo studio dentistico che si è preso cura negli anni di clienti quali Silvio Berlusconi, Taylor Mega, Elettra Lamborghini e Theo Hernandez, conferma il suo apprezzamento ai massimi livelli e guarda avanti: “Nuove tecniche di estetica dentale e studio rinnovato ai minimi dettagli per garantire il massimo dell’esperienza e della professionalità ai clienti che si rivolgono a noi”, spiega il Dr. Cannizzo Gianpaolo.

Si rinnova a pieno la sfida dello studio dentistico Cannizzo che punta a restare ancora il riferimento milanese per soubrette, personaggi televisivi, calciatori, influencers e volti noti dell’alta imprenditoria italiana.

“Abbiamo sempre messo a disposizione di tutti la più ampia gamma di strategie e tecniche odontoiatriche in circolazione nel settore dell’odontoiatria”, spiega il Dr. Cannizzo, “e credo che negli anni sia stato questo il motivo che ci ha portato a guadagnarci la fiducia di personaggi noti al grande pubblico italiano ed internazionale”.

Un’eccellenza odontoiatrica nel cuore di Milano che ha saputo implementare ed affermare con forza la propria professionalità con clienti esigenti e di spessore.

“Il meglio per garantire il raggiungimento del perfetto sorriso televisivo nasce proprio nelle stanze di questo studio dentistico”, ci tiene a specificare il Dr. Cannizzo Gianpaolo. “Poter dire oggi, a distanza di anni e anni di attività, che questa fiducia continua a venirci riconosciuta, fa bene a tutto lo staff che ogni giorno si prodiga per accogliere ed adempiere alle esigenze dei nostri clienti”.

E mentre lo studio Cannizzo si rilancia anche sotto l’aspetto architettonico e di interior design, per continuare a mantenere i già alti standard di comfort e hospitality dei clienti, l’attenta ricerca verso le tecniche più all’avanguardia dell’odontoiatria estetica continuano in maniera serrata senza lasciare nulla al caso.

“Cerco sempre di spingermi in avanti proponendo nuove pratiche di estetica dentale amalgamate alle tradizionali”, ammette il Dr. Cannizzo Gianpaolo. “Ho sempre dato precedenza a tutte quelle pratiche sicure ed efficaci riconosciute dalla comunità di ortodonzia internazionale, senza lanciare il mio staff verso pratiche che mi piace definire come specchietti per le allodole di estetica dentale fai da te a casa. Qui solo professionalità e niente estetica dentale home made”.

Sempre il meglio dell’innovazione certificata e approntata negli anni dalla comunità scientifica internazionale. “Anche questo ha aiutato il nostro studio a posizionarsi tra le eccellenze italiane e continua oggi a proiettarlo in avanti con rinnovata stima dei nostri clienti”, conclude il Dr. Cannizzo Gianpaolo.

Un nuovo studio, totalmente ristrutturato all’insegna del comfort e la professionalità dello staff e del Dr. Cannizzo, chiudono e sigillano un benchmark di eccellenza regalato dai Vip che tutt’ora decidono di accomodarsi sulle sedute dello studio Cannizzo.

Responsabilità editoriale: PR UP Consulting