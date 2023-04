Le soluzioni di EVO Impianti Srl per abbattere il costo della bolletta

(Adnkronos) – Eolico, fotovoltaico e geotermico si confermano i punti forti dell’industria rinnovabile

Milano, 24 Aprile 2023. Con lo scoppio della guerra in Ucraina, l’energia prodotta da fonti rinnovabili sta diventando sempre più importante per abbattere il costo delle bollette. L’utilizzo di queste fonti energetiche, infatti, è in grado di ridurre notevolmente il costo dell’energia elettrica e del gas, oltre che a ridurre l’impatto sull’ambiente. È questa la missione dell’azienda padovana Evo Impianti Srl, che da anni si occupa di ridisegnare l’approvvigionamento energetico di privati ed aziende.

Pensando alla sostenibilità e alla combinata in grado di ridurre l’importo della bolletta nel bilancio familiare, ad esempio, una delle principali fonti di energia rinnovabile su cui l’azienda di Padova ha puntato raggiungendo i massimi livelli di preparazione tecnologica, è il sole. L’impiego di pannelli solari per la produzione di energia elettrica è infatti una delle soluzioni più utilizzate in tutto il mondo, soprattutto in luoghi esposti al sole tutto l’anno come lo è l’Italia. La luce del sole viene catturata dai pannelli solari e convertita in energia elettrica. In questo modo, l’energia prodotta è pulita e inesauribile, ed il prezzo è molto vantaggioso rispetto a quello dell’energia prodotta da fonti tradizionali.

Un’altra importante fonte di energia rinnovabile che ha tratteggiato il posizionamento strategico della EVO Impianti Srl è il vento. Sistemi innovativi ad uso soprattutto industriale, hanno garantito ai clienti dell’azienda padovana notevoli abbassamenti nel costo delle bollette all’indomani dell’avvenuta installazione dell’impianto eolico. L’energia prodotta è pulita e il costo iniziale è inferiore a quello degli altri tipi di fonti energetiche rinnovabili. Inoltre, gli impianti eolici hanno un impatto inferiore sull’ambiente, in quanto non producono emissioni inquinanti e si strutturano conseguentemente al rispetto dell’ambiente circostante, assoggettati a specifiche norme di impatto ambientale zero.

Un altro settore in cui la EVO Impianti è leader in Italia è la geotermia. Procedendo nel dettaglio, il funzionamento della geotermia è piuttosto semplice. Sfruttando le differenze di temperatura tra la superficie terrestre e le profondità del suolo, si possono creare dei cicli termici in grado di produrre energia. In particolare, la geotermia può essere utilizzata per il riscaldamento dell’acqua di casa, la produzione di energia elettrica, e la climatizzazione degli ambienti. Ecco perché, grazie a questa spiccata versatilità impiantistica, anche la geotermia si pone come un eccellente candidato per la riduzione delle cifre a doppio e triplo zero in bolletta.

Grazie all’utilizzo dei generatori geotermici che sfruttano il calore presente nelle rocce sotterranee per fare girare le turbine, anche la geotermia risulta essere una fonte rinnovabile molto valida che EVO Impianti Srl propone frequentemente. Anche qui, si può generare energia elettrica in modo costante, senza emissioni di CO2, e a un prezzo molto inferiore rispetto ai combustibili fossili. In altre parole, la geotermia rappresenta una delle soluzioni energetiche tra le più efficaci e convenienti per ridurre il costo della bolletta energetica domestica.

EVO Impianti Srl ha saputo intercettare sapientemente le molteplici possibilità provenienti dal mondo delle rinnovabili per regalare ai propri clienti delle soluzioni ottimali al fine di ridurre il costo delle bollette a fine mese. Infine, grazie anche alla tecnologia sempre più avanzata, l’energia rinnovabile e l’impiantistica contestuale sta diventando sempre più accessibile e conveniente a tutte le famiglie italiane.

Nata nel 2002, EVO Impianti si occupa dello sviluppo, dell’installazione e manutenzione di impianti per la produzione di energia rinnovabile.

Fotovoltaico, eolico e geotermico sono i punti di forza dell’azienda, che da sempre ha scelto di stare dalla parte della sostenibilità e dell’innovazione in ambito energetico.

La mission di EVO Impianti è promuovere lo sviluppo di energia nel territorio, come motore di un’economia sostenibile, riducendo l’impatto ambientale.

Contatti: 800984350

