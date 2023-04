Planetwin365.news e S.S. Lazio insieme per il concorso “Planet&Win”: fino al 22 maggio premi per tutti gli appassionati

(Adnkronos) –

Roma, 24 aprile 2023 – Finale di stagione ricco di emozioni e avvenimenti per i tifosi della S.S.Lazio, che dal 22 aprile sono tra i protagonisti di un’iniziativa speciale. È infatti partito, in occasione del match di sabato scorso contro il Torino, il contest “Planet&Win”, sviluppato da Planetwin365.news, portale di intrattenimento e informazione sportiva di Planet Entertainment – SKS365 Group che strizza l’occhio ai supporter biancocelesti.

Fino a domenica 22 maggio, basterà seguire la pagina Instagram @planetwin365.news, commentare il post con l’hashtag #VinciPlanet e taggare due amici per avere la possibilità di vincere in maniera istantanea una vasta gamma di premi offerti dai partner di Planetwin365.news tra cui spiccano la maglia ufficiale della SS Lazio autografata e una maglia della collezione storica di Operazione Nostalgia.

I tifosi più legati al calcio di una volta potranno invece sperare di vincere due posti per lo Skybox e il Walkabout del raduno di Operazione

Nostalgia, in programma il 24 giugno a Ferrara che vedrà la partecipazione di 36 grandi stelle del calcio – tra cui l’ex centrocampista laziale Stefano Fiore che con l’aquila sul petto ha messo insieme 133 presenze e 30 reti, alzando al cielo la Coppa Italia 2004.

Tutti coloro che non si aggiudicheranno i premi istantanei avranno una seconda possibilità, partecipando all’estrazione finale in programma a giugno con in palio un fantastico Apple Watch Series 8.

Il contest “Planet&Win” mira a rafforzare ancora di più l’engagement con i tifosi biancocelesti e rappresenta solo l’ultima tappa di un fruttuoso percorso con la S.S. Lazio, iniziato lo scorso ottobre grazie alla partnership con la squadra femminile. Un progetto trasversale che ha visto il brand di infotainment protagonista esclusivo allo stadio Mirko Fersini e che coinvolto anche la squadra maschile con la presenza di Planetwin365.news sui LED a bordocampo dello Stadio Olimpico durante le partite casalinghe della S.S Lazio.