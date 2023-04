SNAI – Coppa Italia: ritorno semifinali, Inter favorita sulla Juve Lukaku-gol a 3,00. Fiorentina, finale a un passo: «1» a 1,35

(Adnkronos) –

Tra mercoledì e giovedì si conosceranno le due squadre qualificate alla finale in programma il 24 maggio a Roma. Nerazzurri e bianconeri ripartono dall’1-1: avanti l’«1» a 2.10, impresa di Allegri nei 90’ a 3,80



Milano, 24 aprile 2023 – La Coppa Italia è pronta a eleggere le sue due finaliste. Tra mercoledì e giovedì si giocano le gare di ritorno delle semifinali: una (Inter-Juventus) sicuramente più in equilibrio rispetto a Fiorentina-Cremonese. A San Siro si riparte dall’1-1, con Inzaghi e Allegri che in attesa di provarci anche in Europa proveranno a conquistare un’altra finale. Le quote Snai, relative ai 90 minuti, sono favorevoli all’Inter, avanti a 2,10; se un altro pareggio, che porterebbe le squadre ai supplementari, paga 3,20, mentre la vittoria della Juventus sale a 3,80. C’è poi la scommessa sul passaggio del turno, che comprende anche i supplementari e i rigori: anche qui, Inter in vantaggio (1,60) sulla Juve (2,35). L’Under a 1,70 ha una quota più bassa rispetto a quella dell’Over a 2,00; Goal a 1,77 favorito sul No Goal a 1,95. La grazia del presidente federale ha annullato la squalifica di Romelu Lukaku, che sarà quindi in campo per provare a guidare l’Inter in finale: una rete del belga vale 3,00, stessa quota di Lautaro Martinez. Seguono Vlahovic e Dzeko a 3,50.

L’altra semifinale Giovedì al Franchi la Fiorentina dovrà blindare una qualificazione già ipotecata grazie al 2-0 dell’andata a Cremona. La squadra di Italiano, in corsa anche per la finale di Conference League, è strafavorita anche per la gara di ritorno: «1» a 1,35. Se il pareggio, comunque buono per i viola, sale a 5,00, la vittoria della Cremonese – a prescindere dallo scarto, anche lo 0-1 qualificherebbe la Fiorentina – schizza addirittura a 9,00. Antepost per il passaggio del turno praticamente ingiocabile: Fiorentina a 1,01, Cremonese a 17, in una partita che vede Cabral e Jovic a 2,50 i marcatori più probabili, con Nico Gonzalez a 2,75 e Kouamé a 3,00.

Antepost Alla vigilia delle semifinali di ritorno, l’Inter è la favorita per la vittoria del trofeo: Inzaghi in trionfo a 2,25, seguito alla Fiorentina a 2,75. Juventus terza a 3,50, staccatissima la Cremonese a 100.

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it



Cell: 348.4963434