Michter’s affronta la carenza di offerta con investimenti nella produzione e annuncia una nuova edizione del 10 Year Rye

(Adnkronos) – LOUISVILLE, Ky., 25 aprile 2023 /PRNewswire/ — Nonostante Michter’s debba far fronte alla carenza di inventario per via della forte domanda, l’azienda sta adottando misure per aumentare la propria produzione in modo responsabile. Negli ultimi anni, Michter’s ha aumentato la propria capacità di fermentazione aggiungendo sei fermentatori da 18.000 galloni (circa 68.000 litri) prodotti dalla Vendome Copper & Brass Works di Louisville. Verso la fine del 2022, Michter’s ha trasformato la sua distilleria principale a Shively in un’attività funzionante 24/7. Inoltre, Michter’s ha effettuato investimenti significativi nelle sue operazioni di imbottigliamento. L’azienda è entrata in funzione con nuove attrezzature per l’imbottigliamento nel gennaio 2023 per portare sul mercato più whiskey di qualità.

Sebbene sia improbabile che queste misure soddisfino la domanda interna e internazionale nel breve termine, rappresentano un impegno costante nell’offrire più prodotti Michter’s ai consumatori senza sacrificare l’alto livello di qualità per cui il marchio è apprezzato.

“Comprendiamo la frustrazione di alcuni nostri sostenitori nel non trovare dei prodotti Michter’s sullo scaffale. Desideriamo che i nostri fedeli clienti sappiano che stiamo cercando di continuare a investire nella crescita del marchio mantenendo al contempo l’eccezionale livello dei nostri whiskey”, ha commentato Andrea Wilson, Maestra di Maturazione di Michter’s. “Abbiamo un orizzonte di pianificazione di oltre 30 anni per i nostri whiskey, utilizziamo dei modelli per pianificare le vendite e lavoriamo sodo per rimanere fedeli alla qualità dei nostri whiskey”, ha aggiunto.

Per oltre 20 anni, il vicepresidente esecutivo di Michter’s, Steve Ziegler, è stato incaricato di fornire i whiskey Kentucky offerti da Michter’s ai distributori e importatori dell’azienda. “Il mio lavoro era molto più semplice anni fa, quando ci sentivamo fortunati se vendevamo 50 confezioni da tre bottiglie a livello nazionale in un mese”, ha osservato Ziegler. “Siamo ancora abbastanza piccoli rispetto a molte altre aziende produttrici di whiskey. Il nostro Mastro Distillatore Dan McKee e la nostra Maestra di Maturazione Andrea Wilson decidono quando le diverse botti sono invecchiate secondo i loro standard e sono pronte per il rilascio, io faccio del mio meglio per portare quel whiskey ai nostri clienti. Purtroppo, ciò che produciamo non è sufficiente a soddisfare la domanda in questo momento, e stiamo affrontando la carenza senza cercare scorciatoie”.

Pur ampliando con responsabilità la produzione nel corso degli anni, Michter’s rimane determinata a mantenere la sua alta qualità e, semmai, a migliorarla. “Il nostro obiettivo è produrre il miglior whiskey americano”, ha dichiarato il Mastro Distillatore Dan McKee. “Vorremmo poter offrirne di più, ma non lo faremo finché il whiskey non rispecchierà lo standard che i nostri fedeli bevitori di Michter’s si aspettano. Ritengo che abbiamo delle buone notizie da condividere al riguardo, motivo per cui sono così lieto di presentare l’edizione 2023 del Michter’s 10 Year Rye”.

Nonostante tutti gli altri prodotti di Michter’s continuino ad essere distribuiti, la distilleria lancerà il 10 Year Rye per la prima volta dal luglio 2022. Un rye in stile Kentucky con una buona quantità di mais e orzo maltato nel mashbill, il 10 Year Rye di Michter’s ha un prezzo al dettaglio consigliato negli Stati Uniti di $200 per bottiglia da 750 ml.

Ha dichiarato Wilson, Mastro di Maturazione di Michter’s: “L’edizione del 10 Year Rye è elegante, ma ricca di sentori di erbe e miele con spezie calde, offrendo una bevuta accattivante, ricca e piacevole. Spero che porterà un sorriso a tutti coloro che lo proveranno mentre lavoriamo per portare sul mercato ancora più buonissimo Michter’s”.

Michter’s vanta una lunga e ricca tradizione nella produzione di whiskey tradizionali americani di qualità eccezionale. L’offerta di Michter’s include rye, bourbon, sour mash whiskey e whiskey americano, con ogni prodotto invecchiato fino alla maturazione massima. Nell’ottobre del 2022, Michter’s è stato nominato il whiskey americano più apprezzato in un sondaggio globale. Nel gennaio del 2023, Michter’s è stato nominato il marchio di whiskey americano più popolare (#1 Top Trending American Whiskey brand) da Drinks International nel loro Annual Brands Report.

