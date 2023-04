Chernobyl, 37 anni fa il disastro. Zelensky: “Evitare ricatto Russia su centrali”

(Adnkronos) – L’Ucraina ricorda oggi il disastro nucleare di Chernobyl, avvenuto nel 1986 e considerato il peggiore della storia, e avverte sul rischio che persiste a causa dell’offensiva militare russa. “37 anni fa, l’incidente alla centrale nucleare di Chernobyl ha lasciato un’enorme cicatrice in tutto il mondo”, ha ricordato il presidente Volodymyr Zelensky sul suo account Twitter, alludendo all’esplosione che diffuse una nube radioattiva. “È passato più di un anno dalla liberazione dell’impianto dall’invasore. Dobbiamo fare di tutto per evitare che lo stato terrorista utilizzi le centrali nucleari per ricattare l’Ucraina e il mondo”.

I timori di un nuovo disastro sono aumentati in modo esponenziale dopo che le forze russe hanno sequestrato alcune delle principali centrali dell’Ucraina dopo l’invasione. Nelle prime settimane arrivarono a controllare la zona dell’impianto di Chernobyl, e dall’inizio di marzo controllano la centrale nucleare di Zaporizhzhia, che con sei reattori è considerata la più grande d’Europa.